Pallamano: attesa per il match tra Th Alcamo e Leali Marsala

Quasi due mesi e mezzo dopo dall’ultima partita giocata in casa con il Giovinetto Petrosino, la Th Alcamo (causa rinunce Messina e Rosolini) sabato 26 febbraio ospiterà al Nuovo Pala Verga la Leali Marsala nel Campionato di Pallamano B Drago. La formazione lilybetana è a quota 8 in classifica al quarto posto incalzata da Giovinetto Petrosino, Messina e Scicli tutte in lotta per l’ultima piazza che porta ai play off.

Th Alcamo capolista del Campionato con 22 punti, deve subito riattaccare la spina ed evitare cali di tensione. Nella partita di andata la contesa durò praticamente una decina di minuti, con la Th Alcamo che chiuse il match nel primo tempo.

In casa Th Alcamo parla il Capitano Fabio Saullo: “Dobbiamo sicuramente stare concentrati e non sottovalutare il nostro avversario, sappiamo perfettamente che per arrivare primi al termine della stagione regolare dobbiamo sempre vincere, abbiamo centrato il nostro primo obbiettivo stagionale, portando a casa la Coppa Sicilia, ma da ora in avanti dobbiamo solo pensare a lavorare e migliorare la nostra condizione perché come abbiamo visto non ci regalerà niente nessuno”.

Th Alcamo-Le Ali Marsala si gioca sabato 26 febbraio alle ore 18.30; ad arbitrare il duo “La Neve – Pollaci”.