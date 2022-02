Domenica di calcio per le azzurre del Marsala e per la Dolce Onorio

Domenica di calcio quella del 27 febbraio. Il Marsala Calcio Femminile farà visita al JSL Brolo, ultima gara regolare del Campionato di Eccellenza. La gara conta poco a livello di classifica ma le azzurre di coach Valeria Anteri vogliono vincere. “Ogni squadra da affrontare è un avversario duro – afferma Anteri -. Con il Brolo ci incontriamo spesso e a noi fa piacere giocare con squadre di questo calibro. Sicuramente abbiamo la consapevolezza di essere più tranquilli”.

La Dolce Onorio Marsala invece, dovrà vedersela nell’Eccellenza maschile Girone A, in casa contro la Nissa, alle ore 15. Ancora non si gioca al Municipale “Nino Lombardo Angotta” e non sarà neppure una gara facile visto che la Nissa è tranquilla a metà classifica con 31 punti.

Di contro il Marsala non ha già nulla da perdere e deve tentare di acciuffare il Monreale e il Casteltermini per avere la sicurezza di giocare i play out, entrambe le squadre a solo un punto di distacco dagli azzurri.