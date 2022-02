Dal Consiglio comunale di Marsala ferma condanna alla guerra Russia-Ucraina

Dai Comuni di Petrosino e di Marsala arriva la prima ferma condanna alla guerra tra Russia e Ucraina, dalla Provincia di Trapani.

In particolare, “… il consiglio comunale di Marsala condanna l’invasione russa dell’Ucraina. Un atto di guerra ingiustificato che, come sempre, sarà pagato dai popoli con morti e sofferenze». Lo scrivono in una nota congiunta, il presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Sturiano e i gruppi consiliari dell’assemblea cittadina marsalese: Civicamente, Centopassi per la Sicilia/Marsala Europea, Noi Marsalesi/Centrali per la Sicilia, Udc, Via, Forza Italia, Liberi, Progettiamo Marsala, Fratelli D’Italia.

“La guerra – si legge nella nota – non è mai un mezzo per risolvere i conflitti, e facciamo appello a tutte le istituzioni perché si adoperino per convincere il governo russo a ritirarsi immediatamente. La nostra solidarietà va ai cittadini e alle cittadine ucraine, di ogni appartenenza culturale o linguistica, che si trovano, in queste ore, nel mezzo dell’orrore della guerra”.