Il Comando della Polizia Municipale di Marsala comunica che da domani, e fino al prossimo 25 febbraio, resterà chiusa al transito veicolare la via Stefano Bilardello, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Fortuna.

Il divieto è disposto dalle ore 8 alle ore 17, corrispondente alla fascia oraria quotidiana in cui saranno eseguiti i lavori di demolizione di un edificio. L’impresa edile esecutrice è obbligata ad apporre e rendere visibile la segnaletica stradale di riferimento.