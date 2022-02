Trapani: l’orrore della guerra in Afghanistan nel racconto di Vauro

Intenso ieri l’incontro organizzato alla Sala Perrera di via Libica a Trapani, con Vauro Senesi, dall’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Salve – Ubik Erice e il patrocinio dei Comuni di Trapani ed Erice.

La presentazione del libro dal titolo ‘La regina di Kabul. Storie dall’Afghanistan di Emergency’ ha dato l’occasione di approfondire i temi legati alla guerra in Afghanistan attraverso l’esperienza vissuta sulla propria pelle dai pazienti degli ospedali della ONG, le storie delle vittime e la guerra dal 1999, quando Gino Strada decise di mettere l’esperienza e le risorse della sua organizzazione al servizio della popolazione martoriata dal conflitto. A seguire gli interventi del pubblico, tra cui quello di un militare che si è soffermato in particolare sulle mine antiuomo che hanno causato molte vittime. Al termine dell’incontro il firmacopie, con Vauro che si è intrattenuto con i lettori, molti dei quali già intervenuti ai precedenti incontri con il giornalista e vignettista toscano, tra i più noti in Italia per la satira politica. All’evento ha presenziato anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

Interessante anche l’incontro della mattinata con gli alunni della scuola che hanno riempito l’aula magna di Palazzo Sales a Erice Centro Storico, e hanno puntato l’attenzione sugli ideali, le utopie e le difficoltà di avere oggi un pensiero politico: tutti argomenti molto cari a Vauro che ha saputo stimolare nei ragazzi riflessioni importanti.

“E’ sempre un grande piacere ospitare Vauro – afferma la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – testimone eccellente con cui affrontare tematiche di grande attualità che restano al centro del nostro interesse. Grazie a questo suo nuovo libro abbiamo avuto modo di parlare di argomenti come la guerra, la povertà, e soprattutto l’umanità. Grande partecipazione, sia la mattina dei ragazzi che nel pomeriggio da parte della cittadinanza. Un incontro straordinario”.