Coronavirus nel trapanese, altri 2 decessi. Positivi in ulteriore calo

Due decessi in più e altri 8 ricoveri (nessuno dei quali in terapia intensiva). Tuttavia, i dati Covid per la provincia di Trapani continuano a far emergere un trend al ribasso sul fronte dei positivi, che in base all’ultimo report dell’Asp sono 7490, così suddivisi nei 25 Comuni: Alcamo 690, Buseto Palizzolo 72, Calatafimi Segesta 77, Campobello di Mazara 252, Castellammare del Golfo 230, Castelvetrano 511, Custonaci 122, Erice 611, Favignana 11, Gibellina 29, Marsala 1454, Mazara del Vallo 792, Misiliscemi 1, Paceco 193, Pantelleria 179, Partanna 144, Petrosino 100, Poggioreale 24, Salaparuta 41, Salemi 138, San Vito Lo Capo 99, Santa Ninfa 50, Trapani 1439, Valderice 192, Vita 35.

Con i due decessi delle ultime 24 ore, il totale dall’inizio della pandemia sale a 557. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (2) e semi-intensiva (15), mentre aumentano quelli ordinari (85) e nelle Rsa o Covid Hotel (22). I guariti salgono a 48216. I tamponi processati sono stati 260, con 1115 test per la ricerca dell’antigene.