Marsala, deferite in stato di libertà quattro persone

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, a conclusione di un servizio di controllo straordinario del territorio svolto con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno deferito in stato di libertà 4 persone.

In particolare, i Carabinieri hanno denunciato un 40enne, già gravato da precedenti, per violazione del DACUR, ovvero del divieto di accesso alle aree urbane, emesso a suo carico nel dicembre scorso poiché avrebbe svolto l’attività di parcheggiatore abusivo.

Altre violazioni a carattere penale sono state riscontrate nel corso dei controlli alla circolazione stradale: tre uomini di 53, 54 e 47 anni, sono stati tutti sorpresi alla guida dei propri veicoli rispettivamente: in violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, senza patente di guida in condizione di recidiva, con un tasso alcolemico superiore alla soglia con rilevanza penale. Per questi motivi sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria.

Nello stesso contesto operativo, sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani 6 assuntori di sostanze stupefacenti con il contestuale sequestro di gr. 5 di marijuana e gr. 0,5 di cocaina.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.