Paceco: cerimonia per Antonino Scuderi, ucciso dalla mafia cento anni fa

A cento anni esatti dal suo assassinio, è stato commemorato stamattina a Paceco Antonino Scuderi. L’iniziativa è stata promossa dal sindaco Giuseppe Scarcella, per ricordare il consigliere comunale socialista e neo segretario della cooperativa agricola di Paceco, che cadde in un agguato mafioso il 16 febbraio 1922, all’età di 35 anni, mentre tornava a Dattilo in bicicletta.

La commemorazione, nella piazza Tenente Lungaro, a Dattilo, è iniziata con la deposizione di una corona di fiori presso il monumento dedicato a Nino Scuderi (realizzato dal Comune nel 1998), da parte del sindaco Scarcella, affiancato dall’assessore Giuseppe Pellegrino in rappresentanza del Comune di Trapani.

Tra i presenti, il professore Salvatore Bongiorno, lo storico pacecoto Alberto Barbata, il presidente provinciale dell’Anpi, Aldo Virzì, il presidente del Comitato “Celebrazioni per il centenario della morte di Sebastiano Bonfiglio”, Giuseppe Coppola, e diversi familiari di Antonino Scuderi.