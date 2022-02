Covid, Speranza “Fase nuova, cautela e fiducia nel futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo dentro una fase nuova. L’altissimo tasso di vaccinazioni nel nostro Paese e una variante del Covid-19 molto contagiosa ma con meno capacità di produrre casi severi ci consegna un quadro nuovo che non deve farci dismettere l’atteggiamento di cautela ma può farci guardare con fiducia ai prossimi mesi. Il 91% delle persone over 12 ha avuto la prima dose, oltre l’88% della popolazione ha completato il ciclo primario di vaccinazione e una parte significativa di persone continua a fare il booster. Dobbiamo interrogarci su cosa sia questo tempo nuovo che viviamo, non perchè la pandemia sia magicamente scomparsa, siamo ancora dentro una fase pandemica ma perchè grazie all’alto tasso di vaccinazione e a questa variante, possiamo guardare con fiducia ai prossimi mesi”. Così Roberto Speranza, ministro della Salute, nel corso del digital talk dal titolo “Smart è, chi Smart fa”, promosso dalla FLEPAR, la Federazione dei Professionisti delle Ammnistrazioni della Repubblica.

(ITALPRESS).