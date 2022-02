Covid 12 febbraio, in calo tutti i dati. La Sicilia resta la quinta regione per numero di contagi

Sono 62.231 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore da 11 al 12 febbraio, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 67.152. Le vittime sono invece 269, mentre ieri erano state 334. I tamponi sono stati 587.645 tra antigenici e molecolari e il tasso di positività è salito al 10,6% (+0,5%).

Situazione stabile sia per contagi che per tamponi (e di conseguenza anche per l’incidenza). I nuovi casi sono 5.945 con poco più di 38.000 tamponi e l’incidenza resta sopra il 15%, abbastanza più alta della media nazionale. É quanto si legge nel bollettino di oggi, sabato 12 febbraio 2022, diffuso dal Ministero della Salute.

La Sicilia però resta quinta regione d’Italia per numero di contagi e mentre molte regioni fanno registrare un vistoso passo indietro la Sicilia ancora fatica a dare lo scossone verso il basso.

Scende costantemente, anche se non troppo rapidamente, la pressione ospedaliera e contestualmente vanno aumentando i guariti. In ogni caso va ricordato che da lunedì la Sicilia torna in zona gialla.

Resta ancora alto il numero dei morti, ieri 42 (comprensivi dei recuperi dei giorni passati).