Covid 11 febbraio: in Italia crollano i casi, in Sicilia +5.754

Sono 67.152 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia oggi, con 334 decessi (totale da inizio pandemia di 150.555) e 129.293 guariti (totale 10.089.429). I tamponi effettuati sono 683.715 e il tasso di positività scende al 10,1%.

Sono 17.354 i ricoveri ordinari, 1.322 quelle in Intensiva con 83 ingressi giornalieri.

Gli attuali positivi complessivamente nel Paese sono 1.751.125, con una forte decrescita di -62.149.

In Sicilia invece, sono 5.754 i contagiati di oggi, con 34 decessi (totale 8.982) e 3.251 guariti (totale 415.533). La Regione Sicilia dichiara che del numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 342 sono relativi a giorni precedenti al 08/02/22 (di cui n. 31 il 07/02/22, n. 3 il 06/02/22, n. 19 il 05/02/22, n. 88 il 04/02/22); inoltre i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 4 IL 11/02/22 – N. 8 IL 10/02/22 – N. 19 IL 09/02/22 – N. 2 IL 08/02/22 – N. 1 IL 02/02/22.



Gli attuali positivi in totale sull’isola sono 277.684, con un incremento di 2.811 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +38.018 (si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 1.323 (-33) pazienti sono ricoverati con sintomi, 116 persone sono in terapia intensiva (+1).