Trapani: conclusa la seconda tappa del Campionato laser zonale, tutti i premiati

Si chiude con la vittoria di Tommaso De Fontes e di Gianpiero Pagliaro, entrambi del Circolo Nautico NIC, la seconda tappa del Campionato zonale laser Ilca 4 ed Ilca 6 di Vela, che ha visto protagonista nel weekend la città di Trapani con le loro bellezze del mare e del vento.

Due giorni di regate avvincenti, organizzate dalla sezione di Trapani della Lega Navale Italiana e dalla Asd Gulliver Vela Favignana, con la competizione sportiva accesa, ma dal grande rispetto in gara tra i regatanti. Tanta varietà di vento nelle cinque prove disputate nei due giorni. Quella di Trapani è stata la seconda tappa del campionato zonale laser, con barche provenienti da tutta la Sicilia, che ha visto una prima fermata a Sferracavallo e poi proseguirà a Palermo nelle prossime settimane.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione, tenutasi all’interno dello storico edificio dell’ex Lazzaretto, che ha visto anche la presenza delle massime autorità civili e sportive in ambito locale e regionale, che hanno riconosciuto l’ampio lavoro svolto dalla sezione trapanese della Lega Navale Italiana, con la collaborazione Fiv e Aicl.

DICHIARAZIONI

Nicola Di Vita, presidente Lega Navale Italiana sezione di Trapani dihciara: “Come sezione trapanese, siamo felici di aver organizzato la seconda tappa del campionato zonale laser. Due giorni di piacevole spettacolo velico per la città di Trapani, con competizioni avvincenti, ma con cultura sportiva sopraffina. Siamo certi che il nostro territorio ha grande potenziale per ospitare nuove regate dall’eguale e superiore livello. La pandemia non ha certamente facilitato questo percorso, ma ci stiamo impegnando affinché ciò possa avvenire in breve tempo“.

I PREMIATI

Primo posto Ilca 4 femminile Chiara Cartia

Primo posto Ilca 4 under 16 Maschile Giulio Maschile

Primo posto Ilca 6 master Roberto Giacalone

Primo posto Ilca 6 femminile Ludovica Giacalone

Primo posto Ilca 6 under 19 maschile Gianpiero Pagliaro

Primo posto Ilca 6 under 17 maschile Ludovico Scamporlino