Giornata della Vita, a Marsala iniziative e “Corredino sospeso”

“Custodire ogni vita” è il titolo della prossima Giornata Nazionale per la Vita, appuntamento giunto alla 44ª edizione. “Il diritto a nascere è un diritto umano fondamentale” afferma la Presidente del Movimento per la Vita Italiano, che è contro la legge sull’aborto.

Il Movimento, che a Marsala è presieduto da Giusy Piccione, supporta politiche di sostegno della maternità e delle famiglie per far fronte al sempre più preoccupante inverno demografico e in particolar modo ad ogni sostegno o servizio a favore della tutela della vita umana nascente.

Il 6 febbraio il Movimento per la Vita di Marsala ha voluto proporre un’azione sociale: “Corredino sospeso” per tutto il mese di febbraio coinvolgerà i cittadini e i negozi che hanno dato la loro adesione. Il gesto di vita sarà il dono ad un bambino/a che dovrà nascere nei prossimi mesi.

Mediante l’acquisto di un pagliaccetto, di un bavaglino, di un porta ciuccio, di una spugnetta, di un piccolo accappatoio, e tante altre cosine utili per il suo arrivo, prepareremo insieme i corredini per i nostri piccoli amici e per aiutare le famiglie in difficoltà. Un bambino non è una spesa in più, ma un dono per l’intera comunità.