Palermo, una gang aggredisce un volontario all’hub vaccinale

PALERMO (ITALPRESS) – Ennesima aggressione ai danni di volontari della protezione civile a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, all’interno dell’hub vaccinale allestito nel centro commerciale “La Torre”. Lo rende noto sui canali social il Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Questa volta ad agire è stata una vera e propria “gang”, 5 o 6 persone tra i 17 ed i 21 anni, tra l’altro ben note al personale di sorveglianza del centro commerciale per altre azioni di disturbo avvenute nei giorni precedenti stavolta ai danni di cittadini in attesa della somministrazione del vaccino. A essere preso di mira è stato un volontario dell’organizzazione “Città di Godrano”, che con i suoi uomini presta servizio nel sito vaccinale sin dalla sua apertura. I giovani della banda hanno gettato in aria la documentazione destinata agli utenti, poi hanno cercato di distruggere il box informazioni, facendo ribaltare la protezione in plexiglass sul malcapitato, urlandogli e sputandogli addosso. E’ intervenuto quindi il servizio di sicurezza del centro La Torre.

(ITALPRESS).