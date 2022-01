Coronavirus in Italia, i dati del 30 gennaio: in calo gli attuali positivi, 235 i decessi

Sono 104.065 i nuovi casi di positività al Covid-19 e 235 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute, che appura un trend incoraggiante, con i guariti (124.706) che continuano a superare i nuovi contagiati. Alla luce di ciò, diminuiscono ancora gli attuali positivi, che adesso sono 2.643.817. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi effettuati sono stati 818.169. Il tasso di positività, ieri al 13,7%, oggi scende al 12,7%. Sul fronte del sistema sanitario, per il quinto giorno consecutivo si registra una diminuzione delle degenze in area medica mentre crescono leggermente quelle in rianimazione. In totale ci sono in Italia 19.617 ricoverati nei reparti Covid ordinari, mentre le degenze in terapia intensiva sono 1.593.

In Sicilia 6141 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 27 decessi e 1160 guariti. Gli attuali positivi salgono a 242.444.

Sopra quota mille contagi le province di Catania (1378), Palermo (1375) e Messina (1010). A seguire, Ragusa (686), Siracusa (611), Trapani (384), Caltanissetta (329), Agrigento (326) ed Enna (125).