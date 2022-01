Stagnone: la pista è piena di fango e acqua di fronte Mammacaura

Ancora disagi lungo la pista ciclopedonale della Riserva dello Stagnone. Nel tratto finale, quello nei pressi di Mammacaura, che continua quindi nella strada non asfaltata con normale catrame in quanto in area protetta, la pista è completamente ricoperta da fango e altro materiale, piena di pozzanghere di acqua, veramente indecorosa a detta di chi passa da lì.

Peraltro c’è anche un cartello stradale abbattuto. Ancora una volta bisogna porre attenzione alla pista ‘neonata’ che viene poco curata e invece richiede sempre un costante intervento, sia nella pulizia sia nel monitoraggio dell’erosione costiera all’altezza dei frangiflutti.