Erice: al Comune ricevuta delegazione di operatori del Mercatino

È stata ricevuta ieri pomeriggio, nella sala giunta degli uffici comunali di contrada Rigaletta, una delegazione degli operatori commerciali del Mercatino del lunedì. Presenti la sindaca Daniela Toscano, l’assessore alla Polizia Municipale Vincenzo Giuseppe Di Marco e due rappresentanti del Corpo dei Vigili Urbani di Erice.

«Gli operatori – commentano la sindaca Toscano e l’assessore Di Marco – hanno lamentato la posticipazione alle ore 14:00 del montaggio e della collocazione delle rispettive bancarelle che è stata disposta tramite ordinanza n. 274 del 14/10/2021. Fermo restando il diritto sacrosanto di chiunque di poter svolgere il proprio lavoro ed il pieno rispetto nei loro confronti in quanto uomini e lavoratori, abbiamo spiegato che è altrettanto importante poter consentire l’uscita in sicurezza degli studenti che frequentano la scuola Gemellini Asta di via Salvatore Caruso, il transito delle autoambulanze e la viabilità cittadina in una zona nevralgica del nostro territorio. Non è la prima volta che ci incontriamo e non è semplice conciliare le due esigenze, tuttavia stiamo lavorando per trovare una soluzione mediana che possa nell’immediato soddisfare tutti, sia gli operatori del mercato che i genitori degli studenti. Ciò in attesa del futuro trasferimento del mercatino in una zona più adatta, progetto a cui stiamo lavorando da tempo. Pertanto, garantisco che la vicenda sarà presa in considerazione e che si lavorerà ad una soluzione che possa rappresentare un punto di incontro tra le parti».