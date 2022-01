Ancora sbarchi a Lampedusa, Medici senza Frontiere ne salva 87

Dopo giorni di mare mosso nelle ultime ore due barche sono arrivate a Lampedusa. Primo salvataggio in mare dell’anno per la nave Ong Geo Barents di Medici Senza Frontiere che stamattina ha soccorso un gommone con a bordo 87 persone, tra loro due bambini piccoli.

Il salvataggio è avvenuto al largo della Libia, tra Tripoli e Zuwara. La grande nave di salvataggio è in zona Sar di competenza libica, ma al confine con le Sar di Italia e Malta, da oltre una settimana. Il 15 gennaio era partita da Augusta dove aveva sbarcato i migranti dell’ultimo salvataggio, alla fine dello scorso anno. La nave per il momento resta in zona perché altre imbarcazioni di migranti avrebbero preso il mare in queste ore e potrebbero essere in pericolo.

Peraltro un gruppo di Ong ha presentato un esposto alla Corte penale internazionale dell’Aja con cui si chiede l’apertura di una indagine sui «gruppi armati libici» che tra il 2017 e il 2021 si sono resi responsabili di violenze su «migliaia di migranti, tra cui donne e bambini, reclusi nei centri di detenzione libici dopo essere stati intercettati in mare». Le Ong chiamano in causa anche Italia e Malta.

Tra la notte scorsa e stamattina due barche sono state soccorse dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza a Sud di Lampedusa. Sulla prima c’erano 24 persone, sull’altra 43. Tutti sono stati portati nell’hotspot dell’isola, che in queste ultime settimane è stato di fatto vuoto.