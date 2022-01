Rinviata la presentazione del libro su Pietro Pizzo: “Troppe richieste”

Avrebbe dovuto tenersi domani, 13 gennaio, la presentazione del libro sulla figura storico-politica del senatore Pietro Pizzo dal titolo “L’uomo, la politica”, scritto dal giornalista Attilio Vinci.

L’evento era previsto a Sala delle Lapidi dalle ore 17 e in diretta streaming va verrà rinviato così come comunicato dallo stesso Pizzo, in una nota diffusa dall’ufficio stampa del Comune lilybetano.

“Con profondo rammarico comunico che la presentazione del libro a me dedicato, in programma nella giornata di domani, è rinviata a data da destinarsi – scrive il senatore marsalese ed ex sindaco -. La mia decisione, che ho già portato a conoscenza del Presidente Nello Musumeci, è motivata dal fatto che l’appuntamento culturale ha suscitato così tanto interesse, tale da non potere assicurare l’ingresso a quanti hanno espresso il desiderio di essere presenti… Tenuto conto che l’accesso a Palazzo VII Aprile sarebbe stato contingentato per ovvi motivi legati al Covid, alla luce delle numerose richieste di partecipazione non mi sento di privare tantissimi amici di questa occasione di incontro e – dice infine – pertanto, ho ritenuto opportuno rinviare l’appuntamento ad un momento migliore e di serenità per tutti”.

Il riferimento a Musumeci in quanto il Governatore siciliano, domani in visita istituzionale a Marsala, avrebbe dovuto prendere parte alla presentazione del libro.