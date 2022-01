La pandemia e il bilancio delle feste: Omicron quintuplica i contagi

La fine delle festività natalizie restituisce una situazione sempre più critica sul fronte pandemico sul territorio trapanese. Il 23 dicembre, a Marsala i positivi erano 401, adesso 2113. A Petrosino, invece, si registravano 10 casi di Covid, mentre adesso ce ne sono 110. Complessivamente, in provincia di Trapani i contagi sono quintuplicati: siamo passati da 2501 a 10756 positivi. Al contempo, abbiamo avuto altri altri 54 decessi riconducibili al Coronavirus e l’ospedale “Paolo Borsellino” già alcuni giorni fa si è ritrovato praticamente senza posti letto liberi, passando dai 35 ricoverati del 23 dicembre ai 116 di ieri. Inevitabile la riattivazione dei ricoveri Covid anche all’Abele Ajello di Mazara, così come avvenne lo scorso anno.

Resta il fatto che, al di là della campagna di vaccinazione che sta procedendo a ritmi abbastanza sostenuti (meno per la fascia 5-11, a dire il vero) i numeri che si stanno registrando sul territorio a causa della variante Omicron sono i più preoccupanti in assoluto dall’inizio dell’emergenza epidemiologica e necessiterebbero di una risposta istituzionale altrettanto forte, a partire dal potenziamento delle Usca, che hanno attraversato queste settimane in condizioni di estremo disagio nel tracciamento dei contagi e nella restituzione degli esiti dei tamponi ai positivi, che spesso sono stati costretti a prolungare l’isolamento domiciliare più del dovuto. Un capitolo a parte merita la questione dei tamponi: le immagini delle file davanti ai laboratori di analisi sono tra le istantanee che maggiormente ricorderemo di questo periodo a testimonianza anche di una crescente preoccupazione tra la popolazione locale. Nel frattempo, c’è attesa rispetto ai tempi e alle modalità con cui verranno effettuati gli screening all’Autoparco Comunale, riservati alla popolazione scolastica. Un passaggio fondamentale, prima del rientro a scuola da parte degli studenti e di tutto il personale in servizio.