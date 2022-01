“Il mio dono di Natale”, iniziativa solidale di Marhaba e le scuole marsalesi

Riscuote ancora una volta grande successo l’iniziativa “Il mio dono di Natale” promossa dall’associazione Marhaba Onlus di Marsala, in collaborazione con alcune mamme degli alunni dei plessi di primaria e dell’infanzia “G. Verdi”, “Matteotti” e “Piazza” appartenenti al Circolo Didattico “Cavour”. Gli alunni hanno preparato e donato lo scorso 20 dicembre, scatole regalo per i più bisognosi. L’iniziativa mira alla sensibilizzazione dei bambini sui valori della solidarietà e dell’aiuto verso il prossimo.

“L’obiettivo è stato raggiunto con esito molto positivo – afferma la vice presidente di Marhaba Onlus, Nadia Adamo -. Lo abbiamo riscontrato non solo dalle scatole donate, ricche di giocattoli e cose golose, ma soprattutto dai significativi pensieri e dai disegni pieni d’amore che ogni bambino ha posizionato all’interno delle stesse, per regalare un sorriso al prossimo. Ringraziamo per il supporto il dirigente Ruggirello, l’insegnante Roccia, le mamme Sabina S., Irene M. e Salvina L.”.

I doni sono stati distribuiti alle famiglie appartenenti alla Onlus, l’8 gennaio scorso presso la sede di Marhaba in via Dante Alighieri.