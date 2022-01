Il Mercato del Contadino per due mesi davanti al Monumento ai Mille

Attuata in via sperimentale nel periodo delle festività natalizie, viene ora confermato per due mesi – a partire da domani e per tutto febbraio – lo svolgimento domenicale del “Mercato del Contadino” nell’area antistante il Monumento ai Mille di Marsala.

A disporlo è un’ordinanza del sindaco Massimo Grillo, tenuto conto che l’area del parcheggio comunale (consueto luogo di svolgimento del mercato) non può essere ancora utilizzata. Una parte del piazzale “On. G. Genna”, infatti, rientra nel percorso alternativo alla via Colonnello Maltese, attualmente sede di lavori di riqualificazione.

L’Amministrazione comunale risponde così sia alle esigenze espresse dagli operatori del mercato che della stessa cittadinanza che, tuttora, mostra di apprezzare il servizio domenicale.

“Il tutto ovviamente – afferma il sindaco Grillo – nel rispetto della tutela della salute pubblica ed evitando situazioni di affollamento, per i quali saranno gli stessi organizzatori del mercato responsabili dell’adozione delle misure precauzionali anticovid, nonché dei controlli da mettere in atto per consentire un attento svolgimento del servizio”.

A tal fine, il provvedimento sindacale indica diverse prescrizioni, tra le quali il mantenimento della distanza di 1 metro fra le persone presenti all’interno dell’area, con obbligo di utilizzo di mascherine; la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita chiaramente delimitata con nastri, paletti, catenelle divisorie… Infine, l’accesso all’area del mercato da parte dell’utenza sarà presidiato dalla stessa Organizzazione Feder Agri (o da personale qualificato incaricato), in maniera tale da garantire un ordinato flusso in entrata ed in uscita: sarà cura degli organizzatori comunicare preventivamente alla Polizia Municipale i nominativi delle persone preposte ai controlli.