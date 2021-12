Da lunedì 3 gennaio 2022 la Sicilia in zona gialla. Ecco cosa potremo fare…

Da lunedì la Sicilia tornerà zona gialla.

Secondo quanto si apprende, infatti, è in arrivo l’ordinanza del ministro della Salute per il passaggio di fascia. Passeranno in zona gialla anche Lombardia, Piemonte e Lazio. La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e dunque a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano e la Calabria (gialle dalla settimana ancora precedente) si aggiungono le quattro che da lunedì prossimo cambieranno fascia portando a 11 il totale delle regioni gialle. Ecco cosa si può fare e cosa non si può fare in zona gialla.

In zona gialla le mascherine sono obbligatorie all’aperto anche dove non ci sono assembramenti.

In zona gialla sono consentiti tutti gli spostamenti: all’interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni. Non ci sono limiti orari alla circolazione.

In zona gialla ristoranti e bar sono aperti, anche per ciò che riguarda le sale al chiuso, resta sempre consentito il servizio di asporto e la consegna a domicilio.

Ci si può spostare per raggiungere le seconde case fuori regione, a prescindere dal colore della regione di provenienza e di quella di arrivo.

In zona gialla sono aperti i cinema, i teatri e i musei, le sale da concerto. La distanza di sicurezza tra gli spettatori è di almeno un metro, la capienza delle sale non deve superare il 50 per cento del totale. Si prevede un massimo di 1.000 persone all’aperto e 500 negli spazi chiusi e bisogna sempre indossare la mascherina.

Parrucchieri e barbieri non subiscono alcuno stop: nelle zone gialle lavorano senza vincoli particolari.

I negozi nei centri commerciali sono aperti anche nel weekend e nei giorni festivi. Tutti i negozi sono aperti, pur nel rispetto delle norme anti-Covid.