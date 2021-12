Marsala: il Consiglio nomina i Revisori e approva tre atti. Attesa per il dibattito sulle partecipate

Il Consiglio comunale di Marsala ha designato il nuovo Collegio dei Revisori. Sarà composto da tre professionisti del settore, eletti tramite sorteggio come prevede il nuovo regolamento. Si tratta di Salvatore Toscano (Catania), Giuseppina Giunta (Catania), Angela Catalano (Palermo). Designati come componenti supplenti Leonardo Russo (Partinico), Sebastiano Manera (Galati Mamertino), Calogero Sclafani (Sciacca).

A seguire, nella seduta di ieri sono stati approvati due debiti fuori bilancio e un ordine del giorno, presentato dal consigliere Flavio Coppola, con l’obiettivo di valorizzare le attività di volontariato attraverso apposite convenzioni tra Comune e associazioni no profit per attività di accoglienza presso quei siti culturali della città che versano in stato di abbandono.

Infine è stato prelevato il punto riguardante la revisione periodica della partecipazioni pubbliche. Un argomento molto atteso, anche perchè – tra le altre cose – consentirà di fare chiarezza sul futuro di Marsala Schola, dopo che il massimo consesso civico, qualche mese fa, aveva votato per lo scioglimento dell’ente. La votazione su quest’atto sarà un passaggio importante, anche da un punto di vista politico, per verificare la tenuta della maggioranza, alla luce della parole pronunciate dal sindaco Massimo Grillo nella seduta dello scorso 23 dicembre, in cui il primo cittadino ha manifestato il proprio malcontento per la crescente tensione emersa nelle ultime settimane.

I lavori riprenderanno questo pomeriggio, nella consueta sede di Sala delle Lapidi.