Biliardo: “Memorial Salvatore Granata”, vince il figlio Davide

Si è concluso nel migliore dei modi il “Memorial Salvatore Granata” dove Davide Granata ha vinto il torneo dedicato al padre presso il Csb “Biglie e Birilli.

Vittoria importantissima ed emozionante per l’atleta lilybetano che è riuscito a trionfare disputando partite bellissime ma soprattutto intense al “cardiopalma”.

Inoltre, sono ben altri due gli atleti entrati nella Master 4, ovvero Gianluca Bondice (2° di Categoria del Csb Biglie e Birilli) che si è arreso soltanto in finale contro Davide Granata disputando un gioco pulito e ottimo; mentre il Presidente Giuseppe Cucchiara (2° Categoria) si è classificato al 4° posto nel Memorial del suo carissimo amico, mettendo sui tavoli verdi tutta la grinta e vincendo così ai quarti contro Antonino Navetta.

Il giovane Samuele Mazzola invece si è piazzato al 3° posto (tesserato con i Selinus), con una ottima prestazione. Tantissima adesione per il torneo con giocatori provenienti da tutta la Sicilia.

“Un grazie va a Davide Granata e a Giuseppe Cucchiara per aver organizzato in modo impeccabile la manifestazione – affermano da “Biglie e Birilli -. Un ringraziamento speciale e di cuore va al direttore di gara Angelo Tigri per l’ottima organizzazione e direzione biliardistica. Un appaluso va al lavoro svolto da parte degli arbitri per la collaborazione e alla famiglia Cucchiara per aver messo a disposizione la sala per onorare la memoria di Salvatore Granata che sicuramente è entrato nei cuori di tutte le persone che lo hanno conosciuto sia nell’ambito biliardistico sia come persona. Adesso ci attendono le festività natalizie, un augurio a tutti per un nuovo anno di biliardo”.