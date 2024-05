Marsala: conoscere le cure essene a Finestre sul Mondo

Il 10 e l’11 maggio una nuova iniziativa a Finestre sul Mondo, lo spacio socio-culturale di via Sibilla. Venerdì dalle 18 la terapeuta certificata L.A.S.E. (Lecture d’Aura et Sons Esséniens) presenterà “Terapie Essene e lettura d’aura” secondo l’insegnamento di Anne Givaudan e Antoine Achram. Sabato invece dalle 9.30 alle 13.30 sarà possibile sperimentare gratuitamente i trattamenti sulla persona (con prenotazione al 328.3287593 – rose.hce@gmail.com). Le cure essene utilizzano la terapia con la luce e il suono, così come il massaggio di punti energetici per mantenere o ristabilire l’equilibrio armonioso tra il corpi, l’anima e lo spirito. In realtà è una forma antica di guarigione che risale all’Egitto