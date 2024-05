Oggi, 9 maggio, le persone con disabilità potranno fruire gratuitamente delle giostre ospitate nello spazio per gli spettacoli viaggianti dietro lo stadio. Ciò in base a uno specifico accordo intercorso fra l’Amministrazione Grillo e l’Associazione dei giostrai attualmente in Città. A coordinare l’iniziativa, che si svolgerà dalle ore 16 alle ore 18 sarà l’assessora alle Politiche Sociali Giusy Piccione con il supporto della squadra Annona della Polizia Municipale.