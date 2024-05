TrapanIncontra torna con Trapanese, Ranucci, Grammatico

Lunedì 13 maggio, alle 16:30, presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “TrapanIncontra” con Luca Trapanese e il suo romanzo “Non chiedermi di sono”. Questo sarà seguito da due eventi speciali: il 20 maggio alle 18 nel chiostro di San Domenico con il giornalista Sigfrido Ranucci e il suo libro “La Scelta” (Bompiani), e il 7 giugno con Gaspare Grammatico e il suo romanzo “Le spine del ficodindia” (Gialli Mondadori).

Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, nel 2018 ha adottato Alba, una bambina con la sindrome di Down, e insieme a Luca Mercadante ha scritto “Nata per te”, da cui è stato tratto un film. Sigfrido Ranucci è noto per condurre il programma televisivo “Report” (Rai3) dal 2017. Il 7 giugno sarà una prima nazionale per “Le spine del ficodindia”, il secondo capitolo della serie del commissario Nenè Indelicato, scritto da Gaspare Grammatico, trapanese e autore della trasmissione “Fratelli di Crozza”.

La rassegna “TrapanIncontra” è organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, con la direzione editoriale a cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati, e fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani. La Biblioteca Fardelliana è inserita all’interno della rete delle biblioteche della provincia di Trapani https://bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do.