Il preparatore Marco Lionetti lascia la Sigel Marsala Volley

La Sigel Marsala Volley saluta e ringrazia il preparatore atletico Marco Lionetti per tutta l’attività svolta alle dipendenze del Club in questi mesi. Il tecnico lascia la città di Marsala e il ruolo di membro dello staff tecnico per ragioni strettamente familiari.

Lionetti prosegue comunque il rapporto di collaborazione per i temi di sua attinenza con Marsala Volley, continuando a seguire le varie schede tecniche delle atlete della Prima Squadra. “La Società dispiaciuta, augura a Marco i migliori propositi e le migliori soddisfazioni per la sfera personale e lavorativa”, si legge nel comunicato.