Ancora furti ai cavi elettrici sullo Scorrimento Veloce

Ancora un atto delinquenziale sullo Scorrimento veloce Marsala-Aeroporto “Vincenzo Florio”. Sono stati rubati i cavi elettrici della pubblica illuminazione a servizio, tra l’altro, della galleria Santi Filippo e Giacomo.

Qui, dopo il danneggiamento avvenuto la scorsa settimana – divelte le lamiere che coprono i cavi elettrici e recisi gli stessi – tecnici e operai del settore Lavori Pubblici avevano avviato gli interventi per ripristinare la rete. Funzionalità che ritarderà ulteriormente, tenuto conto che non sarà agevole – in questo periodo – avere la pronta disponibilità del materiale elettrico.

Di conseguenza, si prolunga la chiusura dello Scorrimento Veloce che, proprio in questa settimana, sarebbe tornato interamente percorribile nel doppio senso di marcia, tranne il tratto nella suddetta galleria.