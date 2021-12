Marsala alla Bit Milano per la promozione turistica con “Mediterranea”. La crescita delle presenze turistiche nell’anno ancora in corso, conferma quanto alto sia il richiamo di visitatori verso Marsala che deve il suo appeal principalmente a storia, cultura, archeologia, bellezze naturalistiche ed eccellenti prodotti tipici, a cominciare dal vino.

La promozione turistica attraverso le caratteristiche del territorio

Tutte peculiarità che la vetrina della BIT Milano può ulteriormente valorizzare, a beneficio degli operatori turistici e dell’economia del territorio in generale.

“È un’opportunità che cogliamo per presentare in un contesto internazionale Marsala a 360 gradi – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Ma è anche l’occasione per illustrare la nuova progettualità turistica in corso, su cui stiamo lavorando da alcuni mesi e che presenteremo a Milano”.

Progetto “Mediterranea” tra Marsala, Favignana e San Vito Lo Capo

Il riferimento è al progetto “Mediterranea” che vede assieme Marsala, Favignana e San Vito Lo Capo. Tra vino, tonno e couscous, i tre Comuni svilupperanno giornate di promozione turistica che saranno istituzionalizzate con un Protocollo d’Intesa di prossima sottoscrizione. Sulla stessa lunghezza d’onda i sindaci dei due Comuni partner.

“Mediterranea è un progetto in itinere – dichiara il sindaco delle Isole Egadi Francesco Forgione – che dovrà coinvolgere tutte le istituzioni territoriali interessate ad un percorso di promozione culturale, ambientale e culinario che, non solo simbolicamente, tenga insieme luoghi, storie e identità di un territorio qualificando l’offerta turistica della Sicilia occidentale”.

Per il sindaco di San Vito Lo Capo Giuseppe Piraino, “… la vocazione turistica dei tre Comuni trova una sintesi perfetta nel progetto Mediterranea. Il palcoscenico di caratura mondiale offerto dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano rappresenta una ulteriore occasione di rilancio per il nostro territorio e l’evento perfetto per la nascita di questo progetto”.

Nel corso della Borsa Internazionale del Turismo (13-15 febbraio), sarà la società Feedback a curare gli aspetti organizzativi e la personalizzazione grafica per Marsala, Favignana e San Vito Lo Capo, mettendo a disposizione moduli di un’area espositiva in cui saranno pure presenti altri Comuni ed Enti trapanesi.

Inoltre, il territorio verrà promosso con degustazioni delle nostre eccellenze enogastronomiche, web tv/diretta streaming di uno spazio promozionale, l’organizzazione di un evento serale e appuntamenti con buyer.

“Saranno anche coinvolti i nostri operatori turistici – afferma l’assessore al Turismo Oreste Alagna – per la presentazione di pacchetti vacanze in coincidenza con le manifestazioni in programma e per la promozione di itinerari esperienziali alla scoperta del nostro territorio”.