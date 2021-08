La Festa della Dieta Mediterranea: al via al progetto di Marsala, San Vito e Egadi

Favignana, San Vito Lo Capo e Marsala daranno vita al progetto “Mediterranea – la Festa della Dieta Mediterranea”.

“In questi mesi abbiamo condiviso con i sindaci di San Vito Lo Capo e Favignana un’idea progettuale di promozione del territorio attraverso la tradizione alimentare mediterranea unendo idealmente il vino, il grano e il tonno. Un’idea che ci impegniamo a portare avanti e naturalmente promuoveremo le nostre iniziative in piena collaborazione con gli altri territori. Auspichiamo che il Gal possa recepire anche questa idea progettuale con la piena condivisione degli altri soggetti aderenti”. Sono queste le parole del sindaco Massimo Grillo, che seguono quelle del primo cittadino egadino Francesco Forgione.

“Abbiamo lavorato ad un progetto di promozione della tradizione alimentare mediterranea unendo idealmente il grano, il vino e il tonno. Lo abbiamo fatto insieme ai Comuni di San Vito Lo Capo e Marsala – ha detto Forgione -. A questo abbiamo finalizzato gli eventi delle tre giornate di Favignana, con un programma ancora tutto da definire. Non abbiamo alcun interesse a sostituire le nostre iniziative a quelle di altri o a trarre risorse a scapito di altri territori, ancor meno con la nostra amministrazione civica fuori da logiche di appartenenza e schieramenti politici. Se le scelte del Gal Elimos saranno coerenti al progetto iniziale, concordando programmi e contenuti, si potrà andare avanti, altrimenti continueremo ad operare come Comune a ogni livello per la promozione delle nostre risorse e della tradizione storica e culturale dei nostri territori e delle nostre isole“.