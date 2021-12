Ravanusa, Vigili del Fuoco al lavoro per il recupero dei beni di prima necessità VIDEO

Continuano le operazioni dei Vigili del Fuoco a Ravanusa, che dopo l’individuazione ed il recupero delle ultime due vittime rimaste coinvolte nel crollo degli edifici hanno concluso la fase di “Search and Rescue”, ovvero di Ricerca e Soccorso. Si è aperta, a questo punto, una seconda fase che si inserisce nelle attività di collaborazione richieste dalla Procura della Repubblica e che vede impegnato il personale con i mezzi speciali di movimento terra e le Sezioni operative per i sopralluoghi di verifica, le attività di messa in sicurezza ed il recupero dei beni di prima necessità delle persone evacuate dalla zona rossa.

Anche il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Trapani ha partecipato alle operazioni e sta continuando a collaborare con gli altri reparti presenti nello scenario operativo di Ravanusa.

Autorizzati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, oggi i Vigili del Fuoco sono stati impegnati, al fianco dei cittadini, nelle operazioni per il recupero dei beni di prima necessità all’interno delle abitazioni danneggiate dalla forte esplosione. Gli operatori, sono in piena attività per fare fronte a tutte le esigenze e le richieste che provengono da parte dei cittadini che hanno le case all’interno della zona rossa, che si trova interamente sotto sequestro penale da parte della Autorità Giudiziaria. Il Comandante Giuseppe Merendino invita i cittadini che ne hanno bisogno, a recarsi pressi il Posto di Comando Avanzato ubicato in via delle Scuole, al fine di espletare il servizio di assistenza nell’ambito della procedure di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità delle persone.