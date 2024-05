LibriamoCi, a Erice Luca Trapanese incontra cittadinanza e studenti del ‘Florio’

Lunedì 13 maggio alle ore 11.30 all’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice, nella sede di via Berresi, Luca Trapanese – assessore alle Politiche sociali di Napoli, già autore nel 2018 del bestseller ‘Nata per te. Storia di Alba raccontata tra noi’, presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Non chiedermi chi sono”. Si tratta del penultimo appuntamento della Rassegna letteraria “LibriAmoCi – Incontro con l’Autore” organizzata dalla scuola in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice. La presentazione era originariamente in programma il 25 marzo, ma per impossibilità dell’autore a presenziare è stata rinviata al 13 maggio.

Dopo la storia della bambina con la sindrome di down che appena nata è stata lasciata in ospedale e poi affidata dal tribunale a Trapanese, in questo suo nuovo lavoro, con la sensibilità che lo caratterizza in tutte le sue attività, l’autore racconta cosa significa soffrire – per una malattia, per amore, o perché non ci si sente al proprio posto nel mondo – e cosa significa convivere con gli altri, riconoscersi uguali nella diversità, bellissimi nell’imperfezione. “Un incontro al quale teniamo molto – aveva dichiarato la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – per la storia e la testimonianza dell’autore che, siamo convinti, potrà lasciare importanti spunti di riflessioni tra i giovani che saranno lì ad ascoltarlo. Il nostro compito è quello di saper sviluppare tra i ragazzi un’autonomia di pensiero che si accompagni al contempo all’empatia necessaria per affrontare al meglio la vita, la quotidianità e la convivenza con l’altro da sé. Siamo certi che il confronto con Trapanese sarà ricco di emozioni”.