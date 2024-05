A Marsala una mostra di libri rari e antichi a Palazzo VII Aprile

A Marsala, in occasione della settimana Garibaldina, presso Palazzo VII Aprile, l’ 11 e il 12 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 20 sarà allestita una Mostra di libri antichi, rari e di pregio. Verranno esposti libri, stampe, incisioni e altre diavolerie che riguardano i settori più disparati dello scibile umano. Si va dai libri di letteratura italiana e straniera ai libri di storia locale e non fino ai testi di arte e architettura compresi quelli di botanica e filosofia e di medicina, senza dimenticare quelli di diritto o di matematica, non tralasciando alcune chicche di storia risorgimentale.

Chicca della manifestazione sarà un’esposizione di testi inerenti uno dei più grandi bibliofili italiani ossia Mario Scognamiglio, creatore della Rivista Trimestrale di Bibliofilia Esopo e dell’Almanacco del Bibliofilo. Lo stesso Mario Scognamiglio ha portato a Milano la Mostra Internazionale del Libro Antico e ha creato l’Aldus Club, forse il più importante club di bibliofilia italiana. La mostra sarà allestita e curata dal professore Giuseppe Todaro in collaborazione con Amor Librorum, associazione bibliofila palermitana.