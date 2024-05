Sicilia, una bimba di 10 mesi muore per aver ingerito della candeggina

C’è sconcerto tra la comunità di Noto per una neonata di 10 mesi che è morta dopo aver ingerito della candeggina. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, quando la piccola, in casa con la famiglia tra cui i due fratellini, sarebbe venuta a contatto con un secchio pieno di acqua con la candeggina e pare l’abbia toccata e messa in bocca. Ma ancora l’incidente non è chiaro. La piccola ha iniziato a stare male, la lunga corsa in ospedale però ha portato alla brutta notizia, la piccola è deceduta. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo su eventuali responsabilità.