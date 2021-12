Coronavirus in Italia, altri 12.712 contagi. In Sicilia +782

Sono 290.757 gli attuali positivi in Italia, in base agli ultimi dati del Ministero della Salute, per effetto dei 12.712 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 98 decessi e 6.726 guariti. Le regioni con più casi giornalieri sono state il Veneto (2.096), l’Emilia Romagna (1.828), il Lazio (1.470) e la Lombardia (1.339).

In Sicilia i nuovi contagi sono stati 782, con 291 guariti e 5 deceduti (dato cumulativo del 10, 11 e 12 dicembre). Gli attuali positivi risalgono a 16.504. Nelle strutture ospedaliere dell’isola sono ricoverati 450 soggetti, di cui 52 in terapia intensiva e 398 negli altri reparti Covid.

Catania (+349) è stata ancora una volta la provincia siciliana con il maggior numero di nuovi casi. A seguire Palermo (149), Trapani (83), Messina (73), Agrigento (38), Siracusa (30), Caltanissetta (25), Ragusa (20), Enna (15).