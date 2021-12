Ad Amabilina l’iniziativa sociale “A Natale regala un sorriso”

Con l”associazione Arcobaleno giorno 18 dicembre dalle ore 13 alle ore 18, avrà luogo presso il quartiere di contrada Amabilina (piccolo quadrato) l’evento “A Natale regala un sorriso”.

L’evento, realizzato in collaborazione con le associazioni ANFASS e Lilybeum Dixie Band, vuole regalare ai bambini e alle famiglie del quartiere e non solo, dei momenti di serenità ed allegria insieme a tutti noi. Saranno previste tante sorprese per bambini e adulti: distribuzione di giocattoli, banchetti per degustazioni di dolci e tanto altro.