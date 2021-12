Covid, sale il tasso di positività in tutto il Paese. In sicilia 789 nuovi infetti

Sono 12.527 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 17.959 di ieri. Pesa l’effetto post-festivo, che ha ridotto drasticamente i tamponi che sono stati 312.828 ovvero 242mila in meno del giorno precedente, facendo salire il tasso di positività al 4% contro il 3,2% di ieri. I decessi sono 79 (ieri 86), per un totale di 134.551 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Crescono anche i ricoveri: le terapie Intensive sono 20 in più (ieri +15) con 69 ingressi del giorno, e salgono a 811, mentre i ricoveri ordinari sono ben 234 in più (ieri +21), 6.333 in tutto.

In Sicilia 789 nuovi positivi al Covid e 2 morti che fanno salire i casi totali a 330.768 e i decessi a 7.262. Gli attuali positivi sono 14.543, +534; i guariti 308.963, +253. La maggior parte dei nuovi casi si e’ registrata nelle province di Catania (232) e Messina (210); 85 in quella di Palermo. I ricoverati con sintomi sono 339, 48 in terapia intensiva, 3 del giorno; 16.274 i tamponi effettuati, molto meno del solito. L’indice di positivita’ sale al 4,8% a fronte del 4% nazionale.