Il derby di Coppa finisce 3 a 2, il Marsala Futsal ha la meglio sulla Primavera

Ultima partita del girone di Coppa Italia Calcio a 5 serie C 1 per l’ASD Primavera Marsala e il Futsal Marsala, che in un gremito Palazzetto dello Sport, nella serata del 23 novembre, si sono fronteggiati in un godibile derby cittadino.

Nonostante la buona prestazione dei ragazzi di mister Alessandro Figuccio, la Primavera Marsala dice addio alla Coppa Italia. Passano alla seconda fase, infatti, le prime di ogni girone e la migliore seconda. E’ La Futsal di Marco Anteri che passa il turno in quanto prima in classifica con 6 punti a cui si aggiunge l’ultima vittoria interna.

Parte bene la Primavera che nei primi 15 minuti di gioco va a segno con De Marco; ma gli altri padroni di casa, molto agguerriti, trovano il pareggio al 22′ minuto con Pizzo. A tornare in vantaggio è la Primavera con Bonura al 26′, una gioia che finisce presto nella ripresa sprint del Futsal che pareggiano nuovamente subito con Sammartano, chiudendo il match con un’altra rete di Pizzo.

Altra sconfitta dal gusto Amaro per mister Figuccio, felicità invece in casa Futsal.

Ora si torna a pensare al Campionato di Calcio a 5 Serie C1.

Tabellino della gara:

ASD PRIMAVERA MARSALA Cusumano, Figuccio, Centonze A., Centonze G., Scarpitta, De Marco, Corrao, Bonafede, Sciacca, Bonura, Mezzapelle, Barry.Mister: Alessandro Figuccio

MARSALA FUTSAL: Li Causi, Costigliola, Sammartano, Pellegrino, Pizzo, Milazzo, Secco, Perrella, Buffa, Patti A., Fodera’, Patti P. Mister: Marco Anteri

Marcatori: 16′ De Marco (P.), 22′ Pizzo ( M.F.), 26′ Bonura (P.), 9′ S.t. Sammartano (M.F.), 16′ S.t Pizzo (M.F.)

Direttore di gara: Martinico Claudio della sezione di Marsala.

Note: Si è giocato in presenza di pubblico.