Coronavirus: in Italia 10.047 casi, cala la positività. In Sicilia +505 per oltre 34.600 tamponi

Condividi su:

Sono 10.047 i nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi, con 83 deceduti (totale da inizio pandemia di 133.330) e 6.965 guariti. I tamponi effettuati sono stati 689.280 e il tasso di positività è del 1,4%, in calo rispetto a ieri. I ricoveri in degenza ordinaria sono 4.597 (+90), quelli in Intensiva sono 560 (+11) con 61 ingressi giornalieri; mentre sono 149.353 le persone in isolamento domiciliare. Sono 154.510 gli attuali positivi in totale nel Paese, con un incremento di +2.996 casi. In Sicilia invece, sono 505 i nuovi positivi, con 16 decessi (totale 7.162). La Regione Sicilia riporta che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni: 22/11/21 (n. 2), 21/11/21 (n. 5), 20/11/21 (n. 4), 19/11/21 (n. 2), 18/11/21 (n. 1), 14/11/21 (n. 1), e 03/09/21 (n. 1). I guariti sono 364 (totale 301.465). Gli attuali positivi sull’isola sono 10.903, con un incremento di 125 casi. I ricoverati totali sono 382 (-11), quelli in Intensiva sono 42 (+1). I tamponi effettuati sono +34.683.

Condividi su: