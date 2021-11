Berlusconi “Sì al Reddito di Cittadinanza, aiuta i poveri”

ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto, sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare”. Lo ha detto, in un’intervista al Tempo, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.”Questo è un Governo di emergenza – ha continuato – che abbiamo proposto noi per primi, con due obbiettivi da realizzare contrastare la pandemia con una campagna vaccinale capillare e rimettere in moto l’economia usando al meglio le risorse del Pnrr”. E sull’ipotesi di Draghi al Quirinale ha aggiunto: “Qualunque domanda su questo tema è prematura e rispondervi sarebbe irrispettoso, sia verso il Presidente della Repubblica in carica che verso il lavoro dello stesso Draghi…”.

(ITALPRESS).