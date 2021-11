Porto Marsala, Musumeci: “Dopo aver completato la banchina curvilinea, al via accoglienza viaggiatori Egadi”

Via libera alla realizzazione, da parte del governo Musumeci, di altre due nuove stazioni marittime nei porti di Marsala e Mazara del Vallo. Il dipartimento delle Infrastrutture ha infatti pubblicato la manifestazione di interesse (con scadenza il prossimo 2 dicembre), per dotare i due approdi del trapanese di strutture idonee all’accoglienza dei viaggiatori verso Isole Egadi e Pantelleria, così come anticipato dall’assessore regionale Marco Falcone, nei giorni scorsi.

Lo stanziamento della Regione è di circa 450mila euro, che si aggiungono al milione investito sulle opere già installate fra Eolie, Egadi, Pantelleria e Ustica.

«Manteniamo l’impegno – commenta il presidente della Regione Nello Musumeci – a completare l’allestimento di moderne e confortevoli stazioni marittime non solo negli arcipelaghi, ma anche nelle città portuali di Sicilia, in questo caso per fornire servizi e confort ai passeggeri in transito da Marsala e Mazara. Ne abbiamo già installate otto, fra Ustica, Vulcano, Pantelleria e Favignana, e ancora Lipari, Linosa, Marettimo e Levanzo, per dare infrastrutture e dignità alle isole minori, mai come in questi anni al centro delle attenzioni del governo regionale».

«Le nuove stazioni marittime – aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – si collocheranno in due porti pienamente rilanciati dal governo Musumeci. A Marsala, dopo aver completato la banchina curvilinea del porto con un impegno da 900mila euro, daremo un punto di riferimento a chi si muove verso le Egadi, ripristinando funzionali e utilità dello scalo. A Mazara, invece, dopo lo storico ripristino del collegamento via nave per Pantelleria e i lavori di restyling della banchina Mokarta, era doveroso fornire un riparo a turisti e viaggiatori dove fino a oggi non c’era nulla di simile. Adeguiamo dunque le nostre infrastrutture – conclude Falcone – al rilancio della portualità siciliana voluto dal nostro governo».