Porto di Marsala la Regione finanzia “Il welcome Terminal” al servizio dei passeggeri

Sarà realizzato nel Porto di Marsala il “Welcome Terminal”, il punto accoglienza dei passeggeri.

Lo prevede un Decreto approvato dal Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti che ha approvato il progetto esecutivo e stanziato la somma di 450 mila (POR Sicilia 2000-2006), in cui sono pure inclusi analoghi lavori per il porto di Mazara. “Ringrazio l’assessore Marco Falcone che mi ha personalmente comunicato l’approvazione del Decreto, afferma il sindaco Massimo Grillo. Questo ulteriore servizio a pendolari e turisti è significativo dell’attenzione che continua ad esserci nell’area portuale anche per gli aspetti turistici. L’area compresa tra il Monumento ai Mille ed il Welcome Terminal del Porto diverrà così un’area di accoglienza, informazioni e servizi turistici”.

I lavori, che prevedono altresì il rifacimento della pavimentazione della “banchina dei pescatori”, saranno affidati mediante procedura negoziata e dovranno essere conclusi entro tre mesi dall’apertura del cantiere.