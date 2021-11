Nuovo video inerente l’abbandono di spazzatura in strada a Trapani. Fioccano le multe grazie al lavoro degli Ispettori Ambientali insieme alla Polizia Locale ma ancora non basta per una Trapani davvero pulita.

Nel video diffuso dal Comune guidato dal sindaco Giacomo Tranchida, si vede chiaramente un uomo a bordo di un motorino, gettare il sacco di rifiuti a bordo di una strada.

I cittadini del Comune di Trapani possono segnalare abbandoni di rifiuti ai numeri 329.6708111 oppure 334.7997217.