Covid: in Italia +10.638, positività in lieve calo. In Sicilia +501, buona la situazione dei posti letto

Sono 10.638 i nuovi positivi al Coronavirus oggi in Italia, con 69 decessi (totale da inizio pandemia di 133.034) e 5.148 guariti (totale 4.628.340). I tamponi processati sono stati 625.774, in crescita rispetto a ieri, e il tasso di positività scende all’1,7%.

Sono 4.088 i ricoveri ordinari (+28), 503 quelli in Intensiva (+17) con 55 ingressi in giornata, mentre sono 127.922 le persone in isolamento domiciliare.

Sono 132.513 gli attuali positivi in totale, con un incremento di 5.428 casi.

In Sicilia invece, sono 501 i casi di Covid, con 9 decessi (totale 7.125) e 385 guariti (totale 299.782).

Gli attuali positivi sull’isola sono 9.734, con una crescita di 121 casi.

I ricoverati sono 388, di cui 43 in terapia intensiva. Sono stati 26.307 i tamponi effettuati.

Unico dato positivo è che restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (9,7%) e in terapia intensiva (5,5%) occupati da pazienti in cura per Coronavirus.

Nel trapanese sono +35 i positivi, ma al netto di decessi e guariti.