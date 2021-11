Coronavirus: in Italia 10.172 casi, incidenza all’1,9%. In Sicilia meno ricoveri, riconteggi sui decessi

Picco di casi oggi in Italia rispetto ai giorni scorsi. I positivi al Coronavirus sono 10.172, con 72 deceduti (totale da inizio pandemia di 132.965) e 6.406 (totale 4.623.192). I tamponi effettuati sono 537.765, quasi 150mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale all’1,9%.

Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 5 in più con 39 ingressi del giorno, e salgono a 486, mentre i ricoveri ordinari sono 90 in più, 4.060 in totale.

Sono 127.085 gli attuali positivi complessivamente nel Paese, con un incremento di 3.689 casi.

In Sicilia invece 491 i positivi al Covid-19, 7 i deceduti (totale 7.116) e 407 guariti (totale 299.397). La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni 17/11/21 (n. 1), 16/11/21 (n. 4), 15/11/21 (n. 1), e 14/11/21 (n. 1).



Sono 9.613 gli attuali positivi sull’isola, con un incremento di 77 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +26.376 (si contano anche quelli rapidi). Sale l’incidenza, che si attesta all’1,86% mentre ieri era all’1,34%.

Degli attuali positivi, 351 (-8) pazienti sono ricoverati con sintomi, 43 persone sono in terapia intensiva (-4).