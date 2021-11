Alunni del Pascasino in Croazia con Erasmus per inclusione e sostenibilità

Gli alunni del Liceo Pascasino di Marsala, accompagnati da due docenti – Cecilia Anselmi e Giovanni Anselmi – partecipano al Progetto Erasmus che ha come obiettivo l’ART 11 dell’Agenda 2030 che si svolge a Bedekovcina, in Croazia.

Gli studenti marsalesi si sono incontrati con i loro coetanei spagnoli, ungheresi e islandesi per confrontarsi su una serie di Workshop che si concentreranno sulle modalità per rendere le città e gli insediamenti umani, più inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili, ma nello stesso tempo proteggendo e salvaguardando il patrimonio culturale e naturale, riducendo l’impatto ambientale negativo delle città, senza perdere di vista le qualità dell’aria e la gestione dei rifiuti. A partecipare, per il Pascasino diretto da Anna Maria Angileri, sono gli alunni Gianluca Casubolo, Giuseppe Rallo, Pietro Righetti e Marika Pugliese.