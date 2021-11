Maltempo nel trapanese, scuole chiuse in diversi Comuni. A Castellammare esonda il fiume San Bartolomeo

Di ora in ora, anche in provincia di Trapani la situazione si va facendo più critica, a causa delle piogge insistenti che stanno interessando tutta la Sicilia. Tra Alcamo e Castellammare, preoccupa l’esondazione del fiume san Bartolomeo al confine tra i due Comuni. Oltre i limiti di piena anche il torrente Guidaloca, sempre nel territorio castellammarese.

«Esonda il fiume san Bartolomeo e al momento si sono registrati solo alcuni allagamenti di terreni in prossimità del fiume, dal lato di Castellammare. L’allerta rimane massima – sottolineano in una nota congiunta il sindaco Rizzo e l’assessore D’Angelo – ed invitiamo i cittadini che vivono nelle zone circostanti il fiume o transitano, a prestare la massima attenzione. Le consistenti piogge delle ultime ore hanno provocato la piena del fiume. Monitoriamo lo stato dei luoghi».

Rizzo e D’Angelo spiegano che lo stato di allerta per la pioggia prosegue evidenziando l’apprensione delle istituzioni per la situazione relativa al livello d’acqua del fiume San Bartolomeo, che si è innalzato notevolmente ed è passato repentinamente alla piena: «Al momento si registrano solo alcuni danni ai terreni adiacenti il San Bartolomeo ma occorre la massima allerta e prudenza anche nella zona del torrente Guidaloca. Come sottolinea la protezione civile regionale occorre prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, soprattutto proprio in prossimità dei corsi d’acqua perché prosegue anche domani, 11 novembre, l’allerta arancione indicata per quasi tutta la Sicilia. Ci saranno ancora temporali, rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica- concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo-. Occorrono massima attenzione e prudenza negli spostamenti».

L’Anas, nel frattempo, ha annunciato la chiusura per allagamenti dovuti al maltempo dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Salemi e Alcamo Ovest, in direzione del capoluogo siciliano. Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Salemi e rientro in autostrada ad Alcamo Ovest. Nel corso del pomeriggio, l’Anas ha poi deciso di chiudere anche il tratto in direzione Mazara del Vallo (in questo caso l’uscita obbligatoria è Alcamo Ovest).

Chiusa anche la Strada Statale di Gibellina, nel tratto compreso tra Alcamo e Gallitello, a causa dello straripamento di un torrente.

A Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Campobello di Mazara, Salemi e Partanna, invece, i sindaci Salvatore Quinci, Nicolò Rizzo, Giuseppe Castiglione, Domenico Venuti e Nicola Catania, con propria ordinanza, hanno disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine per la giornata di giovedì 11 novembre. Analoga decisione è stata presa, sempre nella zona del Belìce, dal primo cittadino di Sambuca Leo Ciaccio. Si starebbe orientando ad adottare la stessa decisione anche il primo cittadino di Castelvetrano, Enzo Alfano.