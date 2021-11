Volley, la Fly vince e resta al comando

Seconda vittoria casalinga per la GesanCom Fly Volley Marsala che regola in tre set la Nigithor Santo Stefano di Camastra. Una quarta giornata di Campionato molto attesa per l’ambiente pallavolistico marsalese, non fosse altro perché giungeva a Capo Boeo un Team forte e ben messo in campo che al PalaBellina ha dimostrato tutto il valore acquisito in queste prime battute di campionato. Un convincente 3-0 che grazie ai parziali 25-22 / 25-20 / 25-20 consente alle libellule biancoazzurre di occupare, solitarie, la testa della classifica.

Starting six: Per la Fly Volley Marsala, Coach Marco Adornetto schiera la diagonale Simoncini/Spanò, i martelli Scirè e Lo Iacono, le centrali Campagna/Pirrone ed il libero Modena. La Stefanense di Maurilio Anfuso presenta la diagonale Distaso/Torre, in banda le schiacciatrici Pagano/Li Muli e le centrali Barletta/Oliva alternate al libero Parisi. Tre set avvincenti e ben gestiti da Capitan Scirè e compagne che impongono il loro gioco soprattutto nelle battute finali dei tre set grazie ad una perfetta fase muro/difesa ed alla vena realizzativa della MVP del match Doriana Lo Iacono che grazie ad una serie di schiacciate sull’altrettanto perfetto Muro ospite ha consentito il divario nei momenti topici del match.

Marco Adornetto: “Siamo coscienti del valore del nostro gruppo, ma saranno tutti match difficili che affronteremo, come oggi, con la giusta concentrazione”.

Maurilio Anfuso: “Sono contento di come abbiamo affrontato la capolista, un po’ meno del risultato. Saremo sulla buona strada se affronteremo le gare con la stessa attenzione di oggi”.

Fly Volley Marsala: Scirè 18, Pirrone 10, Spanò 6, Lo Iacono 11, Campagna 10.

Santo Stefano di Camastra: Pagano 5, Torre 15, Barletta 10, Li Muli 4, Distaso 3, Oliva 7